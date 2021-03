Comité Olímpico proíbe espectadores estrangeiros nos Jogos de Tóquio

A maioria dos fãs será proibida dos Jogos Olímpicos de 2020, adiados para Julho de 2021 devido à COVID-19, anunciaram os organizadores de Tóquio e o Comité Olímpico Internacional (COI), sábado, 20 de Março.

O anúncio oficial de que espectadores estrangeiros não serão permitidos nos Jogos de Verão segue-se a uma reunião do grupo de "cinco partidos", incluindo o COI, organizadores locais, o governo japonês, o governo metropolitano de Tóquio e o Comité Paraolímpico Internacional .

"A fim de esclarecer os titulares de passagens que vivem no exterior e permitir que ajustem os seus planos de viagem nesta fase, as partes do lado japonês chegaram à conclusão de que não poderão entrar no Japão no época dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos ", disse o comité organizador de Tóquio em comunicado.

Antes do adiamento há um ano devido ao surto de COVID-19, os organizadores disseram que 7,8 milhões de bilhetes estavam disponíveis para os Jogos de Tóquio.

As Olimpíadas de Tóquio estão programadas para 23 de Julho a 8 de Agosto, seguidas pelas Paraolimpíadas de 24 de Agosto a 5 de Setembro.