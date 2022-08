Combates intensificam em torno da central nuclear da Ucrânia

As tensões permanecem altas em torno da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, onde autoridades acusam as forças russas de disparar repetidamente foguetes contra a instalação, ameaçando um acidente nuclear.

O operador da central informou que a instalação estava em risco de violar os padrões de radiação, após um aumento no fogo de foguetes e em torno da maior central nuclear da Europa, na última semana.

A operadora de energia nuclear ucraniana Energoatom disse que a estação de nitrogênio-oxigênio, a estação de bombeamento de esgoto doméstico e o prédio auxiliar combinado foram seriamente danificados durante o bombardeio, bem como “três sensores de monitoria de radiação”.

O operador disse que o corpo de bombeiros localizado fora da central foi atingido.

Autoridades também disseram que um projéctil atingiu um transformador de energia, ameaçando a rede elétrica do país.

Risco real

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse que há "um risco real de desastre nuclear" a menos que os combates parem e os inspectores sejam permitidos dentro da instalação.

A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de disparar armas perto da fábrica.

As Nações Unidas pedem acesso imediato a uma central nuclear, como autoridades ucranianas disseram que as forças russas dispararam mais de 40 foguetes contra a cidade de Marhanets, que fica do outro lado do rio Dnieper da usina.

As forças russas que ocupam a usina foram acusadas de usá-la como escudo para disparar contra posições do exército ucraniano. Fortes bombardeios em áreas próximas à central foram reportados, nas últimas duas semanas.

Soldados russos controlam a instalação, mas a equipa ucraniana continua a operar.

"Sabemos que os russos estão lá há algum tempo. Também sabemos que os russos dispararam artilharia, acho que especificamente foguetes, ao redor da central", disse uma autoridade militar dos EUA a repórteres na sexta-feira, refutando as alegações russas de que a central era alvo das forças ucranianas.

Estado terrorista

Em outros combates em todo o país, a Rússia anunciou que os seus soldados assumiram o controlo total, no sábado, de Pisky, uma vila nos arredores da região de Donetsk, na Ucrânia, de acordo com a Interfax citando o Ministério da Defesa russo.

Forças russas e pró-russas haviam informado que haviam assumido o controlo total de Pisky, há mais de uma semana. O ministério também disse que as forças russas destruíram um sistema de foguetes HIMARS fornecido pelos EUA perto da cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, e um depósito com munição para o sistema, reportou a Interfax.

O bombardeio russo teria morto dois civis em Kramatorsk, a última grande cidade sob controle ucraniano na região de Donetsk.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instou os Estados Unidos e outros países a rotular a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo, dizendo no seu discurso em vídeo, na sexta-feira: "Depois de tudo o que os ocupantes fizeram na Ucrânia, só pode haver uma abordagem à Rússia - como um estado terrorista."

Um alto funcionário russo disse que os laços entre Moscovo e Washington seriam seriamente prejudicados se o Senado dos EUA aprovasse uma lei rotulando a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo.

A acção seria "o dano colateral mais sério para as relações diplomáticas bilaterais, a ponto de rebaixar e até mesmo rompê-las", escreve a agência de notícias russa Tass, citando Alexander Darchiyev, chefe do departamento dos Estados Unidos no Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse, no sábado, que a guerra só pode terminar com a devolução da península da Crimeia e a punição dos líderes russos que ordenaram a invasão militar.