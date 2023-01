Cinema italiano de luto, morreu Gina Lollobrigida

A estrela de cinema italiana Gina Lollobrigida morreu em Roma aos 95 anos de idade, nesta segunda-feira, 16 de janeiro, segundo informou a sua agente, Paola Comin.

Lollobrigida alcançou o estrelato internacional durante os anos '50 e foi apelidada de "a mulher mais bela do mundo", após o título de um dos seus filmes.

Além de "A Mulher Mais Bonita do Mundo" em 1955, os destaques da carreira incluíram "Come September," com Rock Hudson; "Trapeze"; "Beat the Devil", um filme de John Huston de 1953 protagonizado por Humphrey Bogart e Jennifer Jones; e "Buona Sera, Mrs. Campbell".

Lollobrigida foi também uma pintora e fotógrafa de renome, e acabou por deixar cair essencialmente o filme para as artes plásticas.

Luigia "Gina" Lollobrigida nasceu a 4 de Julho de 1927 em Subiaco, uma pitoresca cidade montanhosa perto de Roma, onde o seu pai era fabricante de móveis. Lollobrigida começou a sua carreira em concursos de beleza, posando para as capas de revistas e breves aparições em filmes menores. O produtor Mario Costa arrancou-a das ruas de Roma para aparecer no grande ecrã.



O excêntrico magnata Howard Hughes acabou por trazer Lollobrigida para os Estados Unidos, onde actuou com alguns dos principais homens de Hollywood dos anos 50 e 60, incluindo Frank Sinatra, Sean Connery, Burt Lancaster, Tony Curtis e Yul Brynner.



Ao longo dos anos, os seus co-protagonistas também incluíram as estrelas masculinas mais afoitas da Europa da época, entre elas Louis Jourdan, Fernando Rey, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant e Alec Guinness.



Enquanto Lollobrigida desempenhou alguns papéis dramáticos, a sua imagem de símbolo sexual definiu a sua carreira, e as suas personagens mais populares estiveram em comédias alegres como a trilogia "Bread, Love".