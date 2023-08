Cinco factos sobre o Zimbabué

A longa sombra de Mugabe

O líder do Zimbabué por 37 anos, Robert Mugabe, foi um herói para muitos em África por ajudar a libertar o seu país do domínio da minoria branca. Mas com o passar dos anos, ele tornou-se cada vez mais tirânico, manipulando eleições, aterrorizando opositors e arruinando a economia com o seu tipo violento de nacionalismo.

O ex-guerrilheiro e professor, que chegou ao poder em 1980, melhorou significativamente os padrões de educação. Mas colocou-se em rota de colisão com a minoria branca e o Ocidente em 2000, quando encorajou veteranos negros da luta pela independência do país a apoderarem-se de fazendas de propriedade de brancos.

Acabou sendo deposto em 2017 pelo exército aos 93 anos, após tentar posicionar a sua esposa Grace como sua sucessora. Mugabe foi sucedido pelo seu vice-presidente apoiado pelos militares, Emmerson Mnangagwa, que está no poder desde então.

Economia aos soluços

O país, que já foi apelidado de celeiro da África, luta, por vezes, desde os anos 2000, para se alimentar, devido às apreensões de fazendas e à má administração económica.

A economia bateu no fundo em 2008, quando a hiperinflação chegou a um nível tão alto que o banco central foi forçado a emitir uma nota de 100 triliões de dólares do Zimbábue. A situação melhorou quando o governo abandonou a moeda local e adotou o dólar americano e o rand sul-africano.

Quinze anos depois, a inflação está de volta com força total, atingindo a marca oficial de 175,8% em junho, embora alguns economistas estimem que seja muito mais elevada. Alimentos básicos são inacessíveis para alguns. Gastos indevidos e subornos têm sido responsabilizados pela escassez de remédios em hospitais públicos.

Severa fuga de cérebros

A turbulência económica e política do Zimbábue causou um êxodo em massa de trabalhadores qualificados.

Estima-se que três milhões tenham migrado para o exterior, principalmente para a África do Sul, mas também para a Grã-Bretanha, Canadá e outros países.

Os estimados o bilião e 800 mil enviados para o país pela diáspora a cada ano representam um dos maiores fluxos de receita do Zimbabué. Mas o país está a lutar com uma grave escassez de médicos e enfermeiras e agora os seus professores estão a ser cortejados pela Grã-Bretanha.

Um problema chamado elefante

Com cerca de 100.000 elefantes, o Zimbabué tem a segunda maior população do mundo depois de Botswana, que cresceu devido a uma proibição quase total do comércio de marfim.

Os animais movem-se livremente nas reservas de caça e parques sem cercas e às vezes são encontrados atravessando a rodovia principal do Parque Nacional de Hwange até o resort turístico de Victoria Falls.

As autoridades dizem que os números são insustentáveis e estão a alimentar o crescente conflito com os seres humanos.

Animais selvagens mataram 68 pessoas em 2022 e mais 29 até agora este ano, com elefantes e crocodilos respondendo pela maioria das mortes, de acordo com a autoridade de vida selvagem do Zimbábue, ZimParks.

Contadores de histórias

De Tsitsi Dangarembga a NoViolet Bulawayo, Petina Gappah e Alexandra Fuller, o Zimbabué é lar de alguns dos nomes mais emocionantes da literatura africana contemporânea, quase todos eles mulheres.

O país onde a falecida galardoada do Nobel Doris Lessing ("The Grass is Singing") cresceu tem uma forte tradição literária. Mas antes de 1988, quando Dangarembga lançou o seu conto semi-autobiográfico sobre sexismo e colonialismo, "Nervous Conditions", as autoras negras que escreviam em inglês estavam visivelmente ausentes das estantes de livros do Zimbabué.

Hoje em dia as mulheres são as maiores contadoras de histórias do país. Bulawayo e Dangarembga têm três indicações ao prémio Booker entre eles, Gappah ganhou o Guardian First Book Award e Fuller foi aclamado por seu relato sobre ter crescido em uma fazenda na Rodésia.