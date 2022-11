Paul Kagame não comparece à Cimeira de Luanda sobre crise entre RDC e Ruanda

O Presidente do Ruanda não se fez presente em Luanda para uma cimeira que pretendia chegar a um acordo entre o seu Governo e o da República Democrática do Congo, que se fez representar pelo Chefe de Estado, Félix Tshisekedi.

Também esteve em Luanda o Presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, da RDC, e o antigo Chefe de Estado do Quênia, Uhru Kenyatta, mediador do conflito por parte dos Estados da África Oriental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Vincent Biruta, está em Luanda a representar o Presidente Kagame

Desconhece-se o motivo da ausência de Paul Kagame que era esperado em Luanda como protagonista da cimeira.

Como mediador indicado pela Conferência dos Estados dos Grandes Lagos, João Lourenço convocou a cimeira com dois pontos na agenda: discussão do plano para a paz no leste da RDC e a criação de condições para normalizar as relações Kinshasa-Kigali.

A tensão entre os dois países intensificou-se nos últimos meses com o enorme avanço dos rebeldes do grupo M23 no leste do país.

Kinshasa acusa Kigali de apoiar os rebeldes, o que tem sido negado pelas autoridades do Ruanda.

A tensão atingiu o ponto alto há um mês quando a RDC expulsou o embaixador do Ruanda.