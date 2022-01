Cientistas chamam o "fracasso" das nações ricas em fornecer vacinas ao mundo de "imprudente"

Um grupo de 300 cientistas diz que o fracasso das nações ricas em fornecer ao resto do mundo acesso às vacinas COVID-19 é uma "abordagem imprudente à saúde pública" que resulta em condições que permitem variantes, como a altamente contagiosa variante omicron, emergir.

Numa carta ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson, os cientistas disseram que o povo britânico e o Serviço Nacional de Saúde foram colocados em risco por causa da política global de vacinação do Reino Unido, de acordo com uma reportagem do The Telegraph.

A Reuters informa que a carta insta a Grã-Bretanha a apoiar a renúncia aos direitos de propriedade intelectual para vacinas, testes e tratamentos da COVID-19.

Os cientistas que assinaram a carta incluem um vencedor do prémio Nobel e um ex-executivo-chefe do Serviço Nacional de Saúde, informou o The Telegraph.

Três biliões de pessoas em todo o mundo permanecem não vacinadas.

Dezanove casos de COVID-19 foram relatados na sexta-feira entre atletas e autoridades dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, elevando o número total de casos para 36.

O Papa Francisco disse na sexta-feira no Consórcio Internacional de Media Católico sobre as vacinas COVID-19: “Estar devidamente informado, ser ajudado a entender situações com base em dados científicos e não em notícias falsas, é um direito humano”.

Mais de 370 milhões de infecções globais por COVID foram registadas, de acordo com o Centro de Recursos do Coronavirus Johns Hopkin e quase 10 biliões de doses de vacina foram administradas.