China: Sobe para 41 o número de mortos por coronavírus

O número de mortos pelo surto de coronavírus na China subiu para 41 neste sábado, 25, marcando um começo sombrio da celebração do Ano Novo Lunar no país asiático.

Na sexta-feira, 24, haviam sido reportadas 26 mortes, na China, onde existem 1278 casos confirmados do vírus, que se reporta que foi encontrado num mercado de frutos do mar na cidade central de Wuhan, que vendia ilegalmente animais silvestres.

Na sequência, reporta a Reuters, Hong Kong declarou uma emergência de vírus, cancelando celebrações e restringindo as ligações à China continental.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, declarou uma emergência de vírus neste centro financeiro asiático, com cinco casos confirmados, interrompendo imediatamente as visitas oficiais à China continental e suspendendo as celebrações oficiais do Ano Novo Lunar.

Por outro lado, mais países registam casos: Austrália confirmou neste sábado os seus quatro primeiros casos, a Malásia confirmou três e a França reportou os primeiros casos da Europa na sexta-feira.

Antes, o vírus havia sido detectado na Tailândia, Vietnam, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Nepal e Estados Unidos.

Muitos países dizem que estão em alerta para evitar o alastramento do vírus.