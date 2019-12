China, Irão e Rússia anunciam exercícios militares no Oceano Índico

Os governos da China, Irão e Rússia vão realizar exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Mar de Omã a partir de sexta-feira, 26, anunciou o Ministério chinês da Defesa em meio às tensões crescentes entre o Teerão e Washington na região.

O porta-voz do Ministério, Wu Qian, disse no seu encontro mensal com a imprensa que o exercício é "uma interação militar normal" entres as três Forças Armadas e está alinhado com a lei e as práticas internacionais.

O Mar de Omã é uma rota marítima particularmente sensível por ser uma ligação com o Estreito de Ormuz –através do qual cerca de um quinto do petróleo mundial circula–, que por sua vez é uma ligação com o Golfo Pérsico.

Os exercícios também coincidem com o exacerbamento das tensões entre os EUA e o Irão.

O atrito aumentou desde o ano passado, quando o presidente americano, Donald Trump, retirou o seu país do acordo nuclear assinado entre Teerão e seis nações em 2015 e reactivou sanções contra o regime.