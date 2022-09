China e Japão suspendem transportes devido a tufão

Cidades no leste da China suspenderam os serviços de ferry e o Japão cancelou voos no domingo, quando o tufão Hinnamnor, a tempestade global mais forte este ano, passou por Taiwan e pelas Coreias com ventos fortes e chuvas torrenciais.



Xangai suspendeu serviços de ferry e destacou mais de 50.000 agentes da polícia para ajudar com salvamentos e orientar o tráfego para longe das zonas de perigo. O centro comercial oriental de Wenzhou ordenou a suspensão de todos os serviços na segunda-feira.



Prevê-se que Hinnamnor se desloque gradualmente para norte no Mar da China Oriental com ventos máximos sustentados de 175 quilómetros por hora, de acordo com o Observatório de Hong Kong.



Evacuações e cancelamentos de voos foram ordenados no sul da ilha japonesa de Okinawa. Espera-se também que o tufão traga chuva intensa para a Península Coreana, trazendo a possibilidade de inundação.



O Centro Meteorológico Nacional da China emitiu um aviso de tufão amarelo às 10 da manhã de domingo, e alertou para fortes chuvas no nordeste de Zhejiang, Xangai e Taiwan auto-governado.



Foi dito aos navios que regressassem ao porto para se abrigarem do vento, e o centro também exortou as pessoas contra grandes ajuntamentos, tanto no interior como no exterior.



No Japão, o tufão atingiu Okinawa e as ilhas vizinhas com chuva forte e ventos fortes, ameaçando inundações e obrigando ao cancelamento de mais de 100 voos que ligam as ilhas e partes da ilha principal do sul de Kyushu.



As imagens da televisão nacional japonesa NHK mostraram árvores violentamente abaladas pela tempestade, com fortes chuvas a atingir o pavimento. Uma estufa de mangas na ilha de Ishigaki foi derrubada. Na ilha principal de Okinawa, duas pessoas idosas caíram e ficaram ligeiramente feridas, de acordo com relatos dos media.



As autoridades disseram que o tufão poderia aumentar a precipitação e os riscos de inundação na região sul, onde nuvens de chuva densas ficaram presas.



Em Taiwan, mais de 600 residentes nos condados de New Taipei, Taoyuan e Hsinchu foram evacuados para abrigos no sábado em meio à chuva forte e ventos fortes, de acordo com a Agência Central de Notícias da ilha.



O tufão causou um deslizamento de terras no condado de Miaoli e derrubou cerca de 100 árvores à beira da estrada. Cerca de 40 voos e mais de 100 serviços de ferry em Taiwan foram também cancelados no sábado.