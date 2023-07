China afasta recém nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros e indica seu antecessor

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, foi afastado do cargo nesta terça-feira, 25, revela a imprensa estatal, depois de não ter sido visto em público durante um mês.

Em seu lugar foi nomeado o seu antecessor.

"O Parlamento chinês votou a favor da nomeação de Wang Yi como ministro dos Negócios Estrangeiros na sessão de terça-feira, Qin Gang foi afastado do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros", informou a agência noticiosa estatal Xinhua.

A ausência de Qin provocou uma tempestade de especulações de que Qin, considerado um confidente do Presidente Xi Jinping, tinha caído em desgraça ou estava a ser alvo de uma investigação oficial.



O Ministério tinha dito anteriormente que a ausência de Qin se devia a "razões de saúde", mas este posicionamento não evitou uma explosão de questionamentos nas redes sociais, com alguns posts a afirmar que Qin estava a ser investigado oficialmente por um alegado caso com uma proeminente pivot de televisão.

Qin não é visto em público desde 25 de Junho, quando se encontrou com o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Andrey Rudenko, em Pequim.



Questionada repetidamente sobre Qin hoje, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, disse aos jornalistas que não tinha "qualquer informação" para dar e insistiu que "as actividades diplomáticas da China estão a avançar de forma constante".

Entretanto, a visita a Pequim do chefe da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, foi abruptamente cancelada neste mês.



A Bloomberg noticiou na sexta-feira, 21, que a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, James Cleverly, também foi adiada devido à situação de Qin.

Refira-se que Qin, de 57 anos, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros em Dezembro passado.