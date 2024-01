Chefe da diplomacia da Jordânia reitera a Blinken necessidade de um cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado americano encontrou-se neste neste domingo, 7, em Amã, com o rei Abdullah II da Jordânia e com o ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, e visitou um armazém do Programa Alimentar Mundial onde camiões são carregados com ajuda para Gaza.



A Jordânia é a mais recente paragem de Antony Blinken pela região, abalada pelos combates entre Israel e o Hamas.



O chefe da diplomacia da Jordânia exortou os Estados Unidos a pôr termo à guerra na Faixa de Gaza e a proteger os civis no território sitiado.

Em nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia informou que "Safadi sublinhou a necessidade de pôr imediatamente termo à agressão, proteger os civis e assegurar um acesso humanitário e médico adequado e sustentável a todas as zonas de Gaza".



Os dois displomatas abordaram também, segundo o comunicado "o agravamento da catástrofe humana resultante da guerra" e debateram a necessidade de "pôr termo às medidas ilegais israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém".



A Jordânia e outros países árabes exigiram um cessar-fogo imediato desde que o conflito eclodiu em Outubro, mas Israel resistiu ao apelo.

Turquia pronta a mediar crise na região



Ontem, Antony Blinken, depois de ter conversado com o Presidente turco, disse que Recep Tayyip Erdogan manifestou estar preparado para usar a sua influência junto de países importantes do Médio Oriente para acalmar e evitar que o conflito de Gaza se espalhe.



Blinken manteve reuniões no início do dia com Erdogan em Istambul e depois em Creta com o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.



O chefe da diplomacia americana iniciou na sexta-feira, 5, uma viagem diplomática ao Médio Oriente na tentativa de acalmar a situação em Gaza e as fricções regionais.



Numa reunião separada com Blinken, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, apelou a “um cessar-fogo imediato” em Gaza e ao fluxo ininterrupto de ajuda humanitária.



Fidan também defendeu o início imediato das negociações para uma solução de dois Estados, segundo fontes diplomáticas turcas.



Os Estados Unidos apelaram a uma paz e segurança duradouras tanto para israelitas como para palestinianos, processo que envolve o respeito pelos direitos políticos palestinianos,– nomeadamente o estabelecimento de um Estado palestiniano, com garantias de segurança para Israel.