Chanceler Alemão preocupado com situação em França onde mais de 700 pessoas foram presas durante a noite

O chanceller alemão Olaf Scholz disse hoje que o seu governo está a seguir com preocupação a onda de distúrbios em França.

Scholz disse no entanto estar convencido que o presidente francês irá acalmar a situação.

O presidente francês Emmanuel Macron adiou uma visita estatal à Alemanha devido aos distúrbios que têm estado a ocorrer em várias cidades francesas na sequência da morte de um adolescente de descendencia norte-africana morto a tipo pela polícia.

Desde então manifestantes têm-se concentrado durante a noite incendiando carros, pilhado lojas e escolas e atacando também edificios do governo e esquadras da polícia.

A morte do jovem Nahel confirmou para muitos as alegações e queixas de violência policial e racismo contra as minorias em França, principalmente em subúrbios de baixo rendimento e de grande presença de minorias raciais em redor das principais cidads do país.

Ontem mais de 700 pessoas foram presas em distúrbios e cerca de 45.000 agentes da polícia estiveram nas ruas de várias cidades para tentarem controlar a situação.

As autoridades disseram que as manifestaçoes de sábado à noite foram menos intensas que nas quatro noites anteriores. Os maiores confrontos deram-se na cidade de Marselha onde a polícia esteve envolvida en confrontos de rua com grupos de jovens no centro da cidade .

Nos arredores de Paris manifestantes atacaram com um carro em chamas a casa de um dirigente de uma câmara municipal num dos subúrbios da cidade e lançaram foguetes contra a sua mulher e suas crianças.

Vincent JeanBrun de 39 anos de idade, presidente da câmara do suburbio de Lhay-les Roses, estava no seu secritorio quando a sua casa onde se encontrava a sua mulher e filhos de 5 e 7 anos de idade foi atacada.

A mulher teve que ser submetida a uma operação cirúrgica por ter partido uma perna durante o ataque. Uma das crianças foi ferida