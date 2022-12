Centenas de camponesas manifestam-se na Talatona

Mais de quinhentas camponesas filiadas à associação Ana Ndengue manfiestaram-se terça-feira em frente à administração de Talatona em Luanda para reclamar pelos teerrenos que dizem ser seus e que se encontram no centro de uma disputa h’a cerca de 20 anos.

“Queremos os nossos errenos, queremos os nosos direitos”, girtaram as camponesas.

O conflicto envolve ceca de 300 hectares e no passado as camponesas foram alvo de acções d apolícia para as expulsar do local também reivindicado pelo Lar do Patriotaque alegadamente conta com o apoio de alguns comandantes da polícia e generais do exército.

O caso encontra-se em tribunal.

A VOA tentou falar com o administrador do Talatona mas assessores seus informaram que o administrador não se encontrava no seu gabinete porque tinha sido convocado para uma reunião no Governo de Luanda.