Casos de tuberculose duplicaram em Malanje

As infecções de tuberculose duplicaram este ano na província de Malanje, comparativamente ao igual período do ano 2019, anunciou o director-geral do Hospital Sanatório Provincial, Manuel Adelino dos Nascimento.

A unidade de referência na cidade capital da província internou de Janeiro a Dezembro mais de 500 infectados, incluindo doentes com doenças associadas.

Quarenta e sete pacientes que deixaram de tomar os antituberculose voltaram a ser internados, o que aumentam as possibilidades de novas contaminações nas comunidades.

" Nós temos doentes que são internados em condição de abandono, porque começam o tratamento, mas num dado momento ele sente-se que já está bem ...(e) abandonam o tratamento”, disse.

“Depois regressa à nossa unidade num estado extremamente grave e que muitas vezes não temos capacidade de recuperação-lo e morrem”, disse

"Nesta altura nós estamos em torno de 7,8% (47 doentes) dos doentes que são internados são em condições de abandono",acrescentou .

O Ministério da Saúde para garantir o diagnóstico e tratamento precoce dos enfermos com o bacilo de coch introduziu nova estratégia que é seguida pelas autoridades sanitárias locais.

Isso implica “captar a maior parte dos doentes nas consultas externas .... Porque muitos dos doentes são positivos mais iam para a casa", disse

Quarenta e cinco doentes morreram em 2019 naquele Hospital com capacidade de internamento de 68 pessoas

Há medicamento para os pacientes internados e para as consultas ambulatórias.

O deficit de técnicos especializados preocupa o governador provincial, Norberto Fernandes dos Santos, que esteve no estabelecimento sanitário.

O governador disse que " o Ministério da Saúde tem um contracto com o governo cubano para que possam vir outra vez médicos cubanos de especialidade..