Casos de coronavírus na Grã-Bretanha ultrapassam 1 milhão

Neste domingo a Grã-Bretanha tornou-se o nono país com mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus.

De acordo com dados compilados pelo Centro de Recursos Coronavirus da Universidade Johns Hopkins, na manhã de domingo, a Grã-Bretanha tinha 1.014.794 infecções e 46.645 mortes.

Depois de resistir aos apelos crescentes durante semanas para impor um bloqueio nacional à medida que os casos de Covid-19 aumentavam, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson no sábado juntou-se ao seus colegas de França, Alemanha e Bélgica para ordenar o encerramento nacional.

Novas restrições nacionais entrarão em vigor em toda a Inglaterra na quinta-feira e durarão um mês. O País de Gales anunciou um bloqueio na semana passada, e os líderes escoceses dizem que os próximos dias serão críticos para a Escócia evitar um bloqueio.

No entanto, escolas e universidades, bem como tribunais, devem permanecer abertos. A indústria da construção também poderá operar. Não haverá, entretanto, nenhuma mistura doméstica, e lojas não essenciais, bem como pubs e restaurantes, estão para fechar. Os empregadores serão solicitados a incentivar os seus funcionários a trabalhar em casa, sempre que possível.

Enquanto isso, os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de infecções e mortes. Na manhã de domingo, os Estados Unidos tinham 9.127.100 casos de coronavírus, um aumento de quase 80.000 em 24 horas, e pelo menos 230.566 mortes, com mais de 850 mortos nas últimas 24 horas, de acordo com Johns Hopkins.

Os EUA são seguidos pela Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia e o mais recente, Grã-Bretanha, com 1 milhão ou mais de casos do coronavírus cada.

A crescente onda de novos casos de coronavírus em todo o mundo está a forçar os líderes em outros lugares a considerar novas medidas de bloqueio para conter um aumento nas infecções.

Na Grécia, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis disse no sábado que bares, cafés, cinemas e academias em grande parte do país seriam fechados a partir de terça-feira. A maioria das áreas afetadas estão no norte da Grécia e na área de Atenas.

Na sexta-feira, a Bélgica impôs um bloqueio parcial com o objetivo de controlar a pandemia que atingiu o país com mais força do que qualquer outro nos 27 países da União Europeia, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças.

A Bélgica tem uma alta taxa de infecção, 1.600 casos por 100.000 pessoas. Em comparação, Espanha e Itália têm proporções inferiores a um terço disso. Além disso, os hospitais na Bélgica quase atingiram a sua capacidade.

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou um bloqueio nacional de um mês, a partir de sexta-feira, com restaurantes, bares, cafés e outros negócios não essenciais fechados. Os cidadãos podem sair de casa apenas para trabalhar, fazer compras e ir ao médico.

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou um conjunto de medidas semelhantes no seu bloqueio de um mês, que entra em vigor na segunda-feira. Além de restaurantes e bares, todos os ginásios, teatros e casas de ópera serão fechados por ordem de Merkel, enquanto a maioria dos negócios, lojas e cabeleireiros poderão permanecer abertos.

As escolas em ambas as nações permanecerão abertas durante os seus respectivos bloqueios.

Os países europeus, por sua vez, estão a convocar a comunidade global a conceder à Organização Mundial da Saúde maior autoridade para investigar surtos de forma independente após a pandemia expor as deficiências da agência.

A OMS não tem autoridade para investigar epidemias de forma independente, obrigando-a a confiar nos países para aprovar as suas listas de especialistas sugeridos e cumprir as agendas por eles elaboradas.

Na manhã de domingo, havia mais de 46,1 milhões de casos de coronavírus em todo o mundo, incluindo quase 1,2 milhão de mortes por Covid-19, de acordo com estatísticas da Johns Hopkins.