Caso de doping de patinadora russa será ouvido no domingo nas Olimpíadas

A patinadora artística russa Kamila Valieva descobrirá na segunda-feira se pode competir nas Olimpíadas na competição feminina, que começa um dia depois.



O Tribunal de Arbitragem do Desporto disse no sábado que a audiência acelerada sobre o caso de doping de Valieva será realizada na noite de domingo em Pequim, com uma decisão na tarde de segunda-feira.



A patinadora de 15 anos, a favorita para ganhar a medalha de ouro, caiu em prantos após uma sessão de treinos emocionante no sábado.



Na audiência a portas fechadas do tribunal, que será realizada por videoconferência, os advogados da equipa olímpica russa e Valieva podem pedir aos três juízes que ouçam uma declaração pessoal dela.



"Se ela comparecer, presumo que seja por videoconferência", disse o director-geral do CAS, Matthieu Reeb, no hotel do tribunal. "Será uma longa noite. Pode durar quatro ou cinco horas."

A situação de Valieva nas Olimpíadas ficou obscura depois de ela ter testado positivo para o medicamento para o coração banido trimetazidina em Dezembro, na Rússia. Ela ganhou uma medalha de ouro no evento por equipas há cinco dias, antes do resultado do teste ser conhecido, e deverá competir individualmente na terça-feira.



No sábado, Valieva caiu durante o treino num eixo triplo - um salto que ela normalmente executa sem problemas - enquanto fazia uma revisão de seu programa curto.



No sábado, o CAS confirmou que recebeu apelos do Comité Olímpico Internacional e da Agência Mundial Anti-doping contestando o direito de Valieva de competir.



A Agência Anti-doping Russa deu-me uma proibição automática depois de testar positivo. Um dia depois, a RUSADA suspendeu a proibição provisória. O COI interpôs um recurso urgente, que o Tribunal Arbitral do Desporto ouvirá no domingo.