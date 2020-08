Caso Álex Saab: tribunal cabo-verdiano autoriza extradição para os Estados Unidos

O Tribunal da Relação de Barlavento, em Cabo Verde, decidiu pela extradição do colombiano venezuelano, Álex Saab, para os Estados Unidos, onde vai ser julgado por oito crimes, sendo um de “conspiração para cometer lavagem de dinheiro” e sete de “lavagem de instrumentos monetários” referenciados no despacho da acusação dos autos e no pedido formulado pelo Ministério Público.

O advogado João do Rosário, um dos membros da equipa de defesa de Saab, confirmou a decisão à VOA e garantiu que a defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça.

A decisão foi tomada na sexta-feira, 31, mas a defesa foi informada apenas ontem, 3 de agosto.

“Estamos a avaliar ainda, mas necessariamente teremos de interpor recurso dessa decisão”, afirmou Rosário que esperava que a “fundamentação fosse mais sólida porque como está feita não nos agrada”.

Para o advogado, decidiu-se assim “porque era um processo para não levar para as férias”, judiciais que começaram no dia 1.

“Não se fundamentou corretamente a decisão que não conveceu de forma alguma” depois de a defesa, segundo Rosário, ter feito “um trabalho muito bom em materia de fundamentação da oposição”.

A defesa tem 10 dias para recorrer e João do Rosário garante que “vamos até às últimas instâncias”.

Álex Saab, considerado enviado especial pelo Governo da Venezuela foi detido a 12 de junho em Cabo Verde a caminho do Irão, onde, segundo Caracas, iria negociar a compra de produtos e bens para o país.

Ele foi detido a pedido dos Estados Unidos que o acusam de vários crimes, como lavagem de mais de 350 milhões de dólares nos bancos americanos.

