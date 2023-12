Casa de jogador do Manchester City assaltada

A casa de Jack Grealish foi assaltada quando o Manchester City estava a jogar fora contra o Everton no início da semana, mas felizmente nenhum dos membros da sua família foi ferido, disse o seu treinador Pep Guardiola na sexta-feira.



A imprensa britânica noticiou que a casa de Grealish em Cheshire foi alvo de assaltantes na quarta-feira, quando a sua noiva e família se encontravam na propriedade.



Segundo os relatos, foram roubadas jóias e relógios no valor de um milhão de libras (1,27 milhões de dólares).



"Felizmente, não aconteceu nada de mal quando a família estava lá dentro", disse Guardiola aos jornalistas.



"É o que acontece nos dias de hoje, com muitas coisas a acontecer. Foi um momento mau para ele e para a sua família, mas, felizmente, o que não foi danificado foram as pessoas que estavam lá dentro."



A Reuters contactou a polícia de Cheshire para comentar o caso.



O City assinou Grealish em 2021 com o Aston Villa por um recorde da Premier League na época de 100 milhões de libras. Espera-se que ele esteja disponível para o jogo em casa de sábado contra o Sheffield United.