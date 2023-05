Cartum regista bombardeamentos enquanto exército e RSF conversam na Arábia Saudita

A capital do Sudão, Cartum, voltou a registar bombardeamentos neste sábado, 6, no início da quarta semana de confrontos, entre o Exército Nacional e as Forças de Apoio Rápido (RSF, em inglês), horas antes das duas partes iniciarem as primeiras negociações directas na Arábia Saudita.

Num comunicado conjunto, os Estados Unidos e a Arábia Saudita disseram que o Exército e a RSF manterão discussões directas em Jeddah, que descreveram como "conversações pré-negociação".

"A Arábia Saudita e os Estados Unidos pedem a ambas as partes que levem em consideração os interesses da nação sudanesa e de seu povo e se envolvam activamente nas negociações para um cessar-fogo e fim do conflito", lê-se no comunicado.

Centenas de pessoas foram mortas desde o início do conflito a 15 de Abril entre o líder de facto do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, que lidera o exército, e seu vice Mohamed Hamdan Daglo, que comanda as RSF, milhares estão feridas e mais de 100 mil fugiram para países vizinhos.

C/AFP