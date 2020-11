Carlos Cardoso, o jornalista silenciado há 20 anos

O jornalista moçambicano Carlos Cardoso, assassinado há 20 anos, é alvo de uma série de homenagens do Instituto para a Comunicação Social da África Austral (Misa-Moçambique) e do portal Carta de Moçambique.

O ponto alto é o debate "Celebrando a vida e obra de Carlos Cardoso: 20 anos após o seu brutal assassinato", marcado para segunda-feira, 23.

No dia em que se assinalam duas décadas da sua morte, o MISA-Moçambique considera o assassinato dele uma das "piores manchas" da história do jornalismo e da governação no país.

Ele foi, segundo aquela organização não governamental regional, a "personificação da integridade, cidadania e profissionalismo da classe jornalística moçambicana, cuja profissão coloca a verdade e a justiça acima de quaisquer interesses, a bem de um verdadeiro Estado de Direito Democrático".

Assassinato

O jornalista foi assassinado a tiros a 22 de novembro de 2000, dentro do seu automóvel, à saída do jornal Metical, onde trabalhava.

Na altura, Cardoso estava empenhado na investigação de uma fraude de 14 milhões de dólares relacionada com a privatização do Banco Comercial de Moçambique, que implicava proeminentes homens de negócios e do poder.

O Metical, fundado por ele e distribuído por fax, tratava assuntos que a imprensa estatal e mesmo a privada nascente não publicava, tais como as relações entre homens do poder e as finanças.

Natural da Beira, Cardoso foi conselheiro do primeiro Presidente da República Samora Machel e trabalhou como editor na agência noticiosa estatal, a AIM, que deixou em 1989, bem como a actividade jornalística.

Em 1992, regressou ao jornalismo integrando a Mediacoop que lançou o jornal por assinatura mediaFAX, que rapidamente se tornou numa referência da imprensa moçambicana pelo seu rigor e interesse noticioso num cenário sob controlo do poder político.

Depois, na busca da liberdade total da imprensa, deixou o mediaFAX e fundou, em 1997, o Metical, no qual viria a publicar nomes de beneficiários da fraude do BCM e desafiar a justiça a fazer cumprir a lei, o que desencadeou a conspiração para o matar.



Depois de muita pressão internacional, em 2003 as autoridades detiveram e condenaram seis pessoas a penas superiores a 20 anos de prisão.