Capital síria abalada por explosões

O som de repetidas explosões pôde ser ouvido na área em torno da capital síria antes do amanhecer de domingo, segundo a imprensa estatal e residentes de Damasco.



Não houve qualquer declaração imediata das autoridades governamentais sobre a origem ou o alvo do ataque. No passado, incidentes semelhantes foram geralmente atribuídos a ataques aéreos israelitas, com as defesas aéreas sírias a responderem para abater os mísseis.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um observatório de guerra da oposição com sede na Grã-Bretanha, afirmou que a explosão veio de um armazém que guarda foguetes para as milícias apoiadas pelo Irão, embora não tenha podido confirmar se se tratou de um ataque israelita. O Observatório disse ainda não ser claro se alguém foi ferido ou morto na explosão.



O mais recente ataque israelita foi no dia 7 de agosto, quando os meios de comunicação social estatais sírios noticiaram ataques aéreos em zonas próximas de Damasco, matando pelo menos quatro soldados do exército sírio. O Observatório afirmou que esses ataques visaram armazéns de armas e munições e posições de milícias apoiadas pelo Irão nos arredores de Damasco.



Israel, que prometeu travar o entrincheiramento iraniano no país vizinho, levou a cabo centenas de ataques contra alvos em zonas da Síria controladas pelo governo nos últimos anos, mas raramente os reconhece.



Nos últimos anos, Israel também atacou várias vezes os aeroportos internacionais de Damasco e da cidade de Alepo, no norte da Síria, pondo-os frequentemente fora de serviço.