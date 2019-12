Candidatura de Sissoco Embaló reclama vitória, Domingos Simões Pereira adverte para "fake news"

O porta-voz do porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Djibril Baldé, afirmou estar em condições de garantir que o seu candidato Umaro Sissoco Embaló ganhou a eleição presidencial de domingo, com base nos dados apurados pelo Gabinete de Coordenação Política e Planificação Estratégica da Directoria Nacional de Campanha, sem, no entanto, avançar números.

“Encontramo-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos cinco anos por um Presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses em prol do desenvolvimento do país", disse Baldé aos jornalistas na sede do partido em Bissau, tendo agradecido o “povo guineense pela compreensão da mensagem do candidato, a demonstração de maturidade política e civismo”.

Minutos depois, o candidato Domingos Simões Pereira apelou aos seus a aguardarem pelos resultados oficiais.

“O presidente do maior partido do país (PAIGC), Domingos Simões Pereira apela aos militantes, simpatizantes e toda a sociedade guineense que aguardem serenamente os resultados oficiais. Há muitas fake news a circular, mas somente os números oficiais podem ser respeitados. no twitter para os resultados que têm vindo a sair são falsos e pediu aos seus apoiantes que aguardem os resultados oficiais a serem anunciados pela Comissão Nacional das Eleições”, escreveu.

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau indicou que até quarta-feira, 1, anunciará os resultados provisórios da segunda volta das presidenciais, realizada no domingo.