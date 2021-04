Canal do Suez liberado depois de dias com navio encalhado

Todos os navios que estavam presos no Canal do Suez depois do porta-contentores Ever Given ter encalhado em Março já passaram o canal neste sábado, encerrando um tráfego que se acumulou durante o bloqueio do canal.

Os últimos 61 navios, de 422 navios que estavam na fila devido ao Ever Given, atravessaram o canal, segundo as autoridades.

Cadeias de abastecimento internacionais entraram em desordem, quando o Ever Given de 400 metros de comprimento encalhou no canal a 23 de Março, com equipas de resgate especializadas levando quase uma semana para libertá-lo, após extensa dragagem e repetidas operações de reboque.

Autoridade do Canal do Suez abriu uma investigação na quarta-feira sobre o que fez o navio encalhar no canal e bloquear a hidrovia por seis dias.

Reuters