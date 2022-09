Canadá envia tropas para ajudar a limpar devastação causada pelo Fiona

Os militares canadianos mobilizaram-se e os oficiais tentaram avaliar, neste domingo, o alcance da devastação do furacão Fiona, que varreu casas, arrancou telhados e derrubou postes de electricidade nas províncias atlânticas do país.



Depois de ter surgido das Caraíbas para norte, Fiona veio chegou a terra antes do amanhecer de sábado, como um ciclone pós-tropical, que atingiu a Nova Escócia, a Ilha do Príncipe Eduardo, a Terra Nova e o Quebec, com ventos fortes, chuvas fortes e ondas enormes.



A Ministra da Defesa Anita Anand disse que as tropas canadianas ajudariam a remover as árvores caídas em todo o leste do Canadá, a restaurar as ligações de transporte e a fazer o que mais for necessário durante o tempo que for necessário. Ela não especificou quantas tropas seriam destacadas.



Fiona causou pelo menos cinco mortes nas Caraíbas, mas não houve confirmação de quaisquer fatalidades ou ferimentos graves no Canadá. A polícia disse que uma mulher que poderia ter sido varrida foi listada como desaparecida na cidade mais duramente atingida de Channel-Port Aux Basques, na costa sul da Terra Nova.



Estruturas inteiras foram arrastadas para o mar, com fortes ondas a atingir Port Aux-Basques.