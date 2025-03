Canadá anuncia tarifas adicionais aos EUA

O Canadá anunciou tarifas adicionais sobre 29,8 mil milhões de dólares canadianos (20,7 mil milhões de dólares) de bens dos EUA. O anúncio foi feito quarta-feira, 12, em retaliação contra as taxas americanas de 25% sobre o aço e o alumínio canadianos, que já se encontram em vigor, implementadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministro das Finanças, Dominic Leblanc, disse que as tarifas canadianas se aplicam a produtos que incluem computadores e equipamentos desportivos. As tarifas devem entrar em vigor na quinta-feira, 13.

Dominic Leblanc considerou a taxa aplicada por Trump “injustificada e irracional”.

"Não se trata apenas da economia. Trata-se do futuro do nosso país. Da nossa soberania.", afirmou a Ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly.

O Secretário de Estado dos EUA viaja esta quarta-feira para o Canadá para se encontrar com os seus homólogos na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7.

Rubio reconheceu que irá provavelmente discutir as tensões comerciais quando se encontrar com a Ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Melanie Joly, mas afirmou que os dois países continuam a ter “interesses comuns”, incluíndo no G7.

O primeiro-ministro cessante do Canadá, Justin Trudeau, advertiu no domingo que o país enfrenta “um desafio existencial” por parte do seu vizinho do sul.

Banco do Canadá chama a atenção para as tensões comerciais nos EUA

O Banco do Canadá reduziu na quarta-feira a sua taxa básica de juros em 25 pontos-base para 2,75 por cento, enquanto alertava que “tensões comerciais elevadas” poderiam atrapalhar um forte início de ano económico.

“A economia canadiana entrou em 2025 numa posição sólida”, com uma inflação baixa e um ‘crescimento robusto do PIB’, afirmou o banco. “No entanto, o aumento das tensões comerciais e as tarifas impostas pelos Estados Unidos provavelmente desacelerarão o ritmo da atividade económica e aumentarão as pressões inflacionárias no Canadá.”

A inflação situa-se atualmente em 1,9%, mas poderá subir para 2,5% em março, segundo as previsões do banco. O governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, disse que as taxas de juro foram reduzidas para ajudar a amortecer o impacto da volatilidade comercial.