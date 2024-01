CAN 2023: Técnico da Costa do Marfim despedido a meio da prova

O técnico da seleção da Costa do Marfim foi despedido nesta quarta-feira, 24, pela Federação da Costa do Marfim de Futebol (FIF, nas siglas em francês) depois de “resultados insuficientes”, dois dias após a equipa ter sido goleada (0-4) pela Guiné Equatorial, no CAN 2023, que decorre no país.



“Os contratos do selecionador Jean-Louis Gasset e do seu adjunto Ghislain Printant foram rescindidos por resultados insuficientes”, indica a FIF num comunicado de imprensa.

A nota acrescenta que o técnico marfinense Emerse Faé, que integrou a equipa de Gasset, será o técnico interino a partir de hoje.

"A Federação de Futebol da Costa do Marfim lamenta o desempenho dos Elefantes urante a fase de grupos do CAN 2023. Contudo, continua convencida do potencial da nossa seleção de futebol e apela à união de todos para os próximos eventos", conclui o comunicado assinado pelo diretor executivo, da FIF, Armand-Désiré Gphourou.

A Costa do Marfim tem, no entanto, assegurado a passagem para os oitavos-de-final, mas aguardam-se os resultados dos jogos dos grupos E e F que fecham hoje a primeira fase da prova, para saber qual será o seu adversário.

Gasset, que aos 70 anos participou do seu primeiro CAN, é o terceiro técnico a ser despedido durante a prova.

Antes, o técnico da Gâmbia, Tom Saintfiet, pediu a demissão do cargo de treinador, enquanto Chris Hughton foi dispensado das suas funções como treinador principal do Gana.

Hoje, a imprensa argelina pediu a renúncia do téncico Djamel Belmadi, novamente eliminada na primeira fase, depois de ontem as Raposas do Deserto terem perdido com a Mauritânia.

Pela segunda vez consecutiva, a Argélia não passa da primeira fase no CAN.