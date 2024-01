CAN 2023: Angola impõe-se ao Burkina Faso e termina primeiro do grupo D

Com um golo de Mabalulu aos 36 minutos e de Zine aos 92 minutos, a selecção angolana terminou a primeira fase com duas vitórias e um empate, no primeiro lugar do grupo D.



Ante o Burkina Faso, que com Argélia era apontado como favoritos, os Palancas Negras, com cinco alterações em relação ao jogo frente à Mauritânia, calaram os cerca de 15 mil espetadores, na sua esmagadoria maioria apoiantes dos Garanhões.



A equipa angolana sentiu alguma pressão na primeira parte, mas com Neblú muito seguro entre os postes, Fredy a distribuir muito jogo e Mabululu e Gelson Dala à procura de contra-ataques conseguiu a pouco e pouco impor o seu jogo.

Os golos surgiram com naturalidade.



Com este resultado, Angola defronta no sábado, 27, em Bouaké, o melhor terceiro colocado dos grupos E ou F.



Gaspar foi o melhor em campo e no final disse que “qualquer colega podia ganhar” e que privilegia o “coletivo”.



Ele acrescentou que a equipa quer continuar a ganhar “independentemente do adversário" nos oitavos-de-final.



Por seu lado, o técnico da seleção angolana, destacou a vitória da equipa e o trabalho dos jogadores,



“Alcançamos um recorde histórico, depois de termos conseguido vencer dois jogos consecutivos. Estou muito feliz por esses jovens. Esta vitória é a confirmação de que passamos da fase de grupos. Agora vamos descansar e depois nos preparar para o próximo jogo. Fomos inteligentes durante todo o jogo, especialmente nos momentos importantes. Enfrentámos o Burkina Faso, que é considerado uma excelente equipa. Dedico também esta vitória a toda a minha família. Trabalho sempre, mesmo quando estou com minha família”, disse Pedro Gonaçalves.



O técnico do Burkina Faso considerou que a equipa jogou bem no "primeiro tempo, sofremos um golo, depois fomos ineficazes no ataque, sofremos então o segundo golo nos minutos finais do jogo, o que acabou com a nossa moral".



"Não podemos dizer que Angola era mais forte que nós. Faltou eficácia ofensiva por parte de Burkina Faso na partida" afirmou Hubert Velud, quem concluiu que "o que mais importa para nós é o jogo das 16 finais".

No outro jogo do grupo D, a surpresa do CAN 2023: a Mauritânia ganhou a Argélia por 1.0 e mandou as Raposas do Deserto para casa.

Os Mourabitounes defrontam Cabo Verde na segunda-feira, 29, em Abidjan.