CAN 2023: Nigéria empata com Guiné-Equatorial

A Nigéria, dominadora mas demasiado imprecisa, empatou 1-1 com a Guiné-Equatorial no seu primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, disputado este domingo em Abidjan.

Num estádio com poucas bancadas, os nigerianos, três vezes vencedores da competição (1980, 1994 e 2013), não conseguiram tirar partido da situação favorável e encontram-se agora, tal como os seus adversários, a dois pontos da Costa do Marfim, que venceu na véspera a Guiné-Bissau (2-0) nesta 34ª edição do torneio continental.

A Nigéria está no grupo A com a Guiné-Bissau, Costa do Marfim e Guiné-Equatorial.