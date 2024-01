CAN 2023: Guiné-Bissau perde em jogo de estreia

Na estreia do CAN 2023, a seleçao da Guiné-Bissau não conseguiu atingir o seu primeiro objetivo, marcar um golo na prova.



Os Djurtus perderam ante o anfitrião, Costa do Marfim, por 2-0.



Apesar de terem desperdiçado duas oportunidades de golo, os guineenses nunca puseram em causa a vitória dos Elefantes e estes estiveram muito perto de conseguir um resultado mais dilatado.



Houve festa laranja, e agora a Guiné-Bissau aposta tudo na vitória sobre a Guiné-Equatorial no dia 18.



Apesar da derrota, os guineenses, orgulhosos da sua bandeira e do seu hino entoado hoje, 13 de janeiro, acreditam numa boa prova.