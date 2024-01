CAN 2023: Namíbia é a adversária de Angola nos oitavos-de-final

A seleção de Angola defronta a sua congénere da Namíbia no dia 27, segunda-feira, no Estádio da Paz, em Bouaké, a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 23), que decorre na Costa do Marfim.

Ao empatar nesta quarta-feira, 24, frente ao Mali, os namibianos conseguiram manter o terceiro lugar no grupo E.

Eles venceram a Tunísia, perderam com a Africa do Sul e empataram com o Mali.

No outro jogo do mesmo grupo também registou-se um empate a nulo entre a África do Sul e a Tunísia.

Com apenas dois pontos, fruto de dois empates e uma derrota, as Águias de Cartago regressam à casa, embora tenham sido apontados inicialmente como favoritos a liderar o grupo.

A África do Sul ficou em segundo lugar do grupo e aguarda o nome do seu adversário para o jogo do dia 30.

Nesse mesmo dia, Mali, líder do grupo, joga contra o Burkina Faso.

Outros jogos já definidos: Guiné-Equatorial-Guiné-Conacri, no dia 28, Cabo Verde-Mauritânia e Nigéria-Camarões no dia 29.

Até agora, já foram eliminadas as seleções da Guiné-Bissau, Moçambique, Gana, Argélia, Tunísia e Gâmbia.

O CAN 2023 termina no dia 11 de fevereiro.