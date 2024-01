CAN 2023: Marrocos "apresenta" cartão de candidato ao título

A seleção de Marrocos "apresentou" o seu cartão de candidato ao título no Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), depois do quarto lugar alcançado no Mundial de 2022 no Qatar, ao vencer a Tanzânia por 3-0 no jogo de estreia no grupo F da prova.

No Estádio Laurent Pokou, em São Pedro, o capitão Romain Saiss começou por impor a vantagem aos 30 minutos, ante uma equipa com jogadores que, em muitas situações, extravasaram os limites da lei de jogo.

No segundo tempo, Azzedine Ounahi e Youssef En-Nesyri fecharam o marcador para os Leões dos Atlas que assim disseram "presentes" no caminho do título.

Entre os vários antigos campeões africanos, Marrocos se junta assim ao Senegal no grupo daquelas que conseguiram ganhar o seu primeiro jogo.

No segundo encontro do mesmo grupo, num jogo muito competitivo, Zâmbia e República Democrática do Congo (RDC) empataram 1-1, embora a formação de Kinshassa tenha procurado mais a vitória.



Kings Kangwa aproveitou uma confusão defensiva para colocar a Zâmbia na frente aos 23 minutos e, quatro minutos depois, os Leopardos empataram a partida com um golo à queima-roupa de Yoane Wissa.



Marrocos lideram assim o grupo F.