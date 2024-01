Estrelas do CAN 2023

2 Ryan Isaac Mendes da Graça, nasceu a 8 de Janeiro, em São Vicente, Cabo Verde, a 8 de Janeiro de 1990.

Começou no Batuque, de São Vicente, e em 2006 integrou a seleção de sub-15 e de seguida foi para França, onde jogou no Le Havre e Lille.

Seguiu para o Reino Unido, jogando no Nottingham Forest e mais tarde continuou a carreira na Turquia, no Koyserisor e Shariah.

Depois de passar pelo Al Nasr, da Arábia Saudita, Ryan regressou à Turquia em 2023 para integrar o Faith Karagumruk, onde joga atualmente.

Este é o seu quarto CAN e ja vestiu a camisola dos Tubarōes Azuis 20 vezes.