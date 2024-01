CAN 2023: “Mambas” recebidos em festa em Abidjan

Depois da Guiné-Bissau que chegou na segunda-feira, 8, em Abidjan, para participar no Campeonato Africano das Naçōes (CAN 2023), que decorre de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim, agora foi a vez da seleção de Moçambique.

Na terça-feira, 9, os mambas foram recebidos com uma cerimónia cultural no Aeroporto Internacional Félix Houphouet- Boingny, pelo Comité Organizador.

A delegação é composta por cerca de 40 pessoas e é chefiafa pelo vice-presidente para as Seleções Nacionais

Martinho “Paito” Mucuana.



Moçambique estreia-se na prova no domingo, 14, frente ao Egito no Estádio Félix Houphouet- Boingny, no grupo B, em que estão também Cabo Verde e Gana, que se defrontam no mesmo dia.