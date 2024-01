CAN 2023: Guiné-Bissaus fora da prova

A seleção da Guiné-Bissau disse praticamente adeus ao Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), que decorre na Costa do Marfim, nesta quinta-feira, 17, depois de perder por 4-1 ante a Guiné-Equatorial na segunda jornada do grupo A.

Apesar de ter tido a primeira oportunidade para marcar, os Djurtus não revelaram capacidade para levar de vencida o adversário que não perdeu nos últimos 12 jogos disputados.

Por seu lado, a Guiné-Bissau, em 11 jogos no CAN empatou três e perdeu os restantes.

O jogo foi também o "tapete vermelho" para Nsué fazer o primeiro "hack trick" da prova.

Depois do primeiro golo aos 21 minutos, a equipa de Baciro Candé chegou ao empate, com um autogolo de Orozco, mas o segundo tempo começou com Josete Miranda fazer o 2-1.

O homem do jogo, Nsué, faturou mais dois golos, mas Zé Turbo reduziu ainda para 4-2.

Nas bancadas do Estádio Assumane Cassamá, a festa da Guiné-Bissau durou os 90 minutos, mas, no fim os adeptos pediraam a "cabeça" do técnico que, na conferência de imprensa, lembrou que foi pelas mãos dele que os Djurtus fizeram a estreia e participaram em quatro edições.

No outro jogo do grupo, a Nigéria venceu a Costa do Marfim (1-0) e tem os mesmos quatro pontos da Guiné-Equatorial.

Na segunda-feira, 22, Guiné-Equatorial defronta o anfitrião Costa do Marfim, enquanto as Super Águias jogam contra os Djurtos.