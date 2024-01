CAN 2023: Guiné-Bissau não ganhou um jogo mas teve apoio incondicional de claque oficial

No media source currently available

A seleção da Guiné-Bissau regressou a casa, sem vencer um único jogo no CAN 2023. Mas as derrotas não se deveram à falta de apoio porque 30 adeptos viajaram para Abidjan e, com a ajuda estudantes guineenses na Costa do Marfim, levaram as cores do pais às bancadas dos estádios e puxaram pela equipa