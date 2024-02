CAN 2023: Costa do Marfim, campeão

A seleção da Costa do Marfim ganhou o CAN 2023 ao vencer a Nigéria na final por 2-1, neste domingo, 11, no Estádio Alassane Ouattará, em Abidjan.



Sebastian Haller foi o herói do jogo ao marcar o segundo golo aos 81 minutos.



Depois de vencer um cancro nos testículos, Haller foi também o autor do golo que carimbou o passaporte para a final no jogo contra a República Democrática do Congo.

As Super Águias marcaram aos 38 minutos pelo capitão William Troost-Ekong, de cabeça, num dos poucos lances de ataque da Nigéria.

No regresso do intervalo, os Elefantes impuseram o seu jogo de ataque, enquanto os comandados do técnico português José Pereira optaram por uma postura defensiva, para tentar manter o resultado favorável.

Mas a equipa da casa, que quase ficou de fora na primeira fase e substituiu o técnico francês Jean-Louis Gasset pelo seu assistente Emerse Fae, a meio da competição, empatou no minuto 62 minuto por Frankc Kessien, tambem de cabeça.

A Nigéria, sem qualquer capacidade de reação, viria a sofrer o golo da derrota por Sebastian Haller aos 81 minutos.

A partir de então, os Elefantes fecharam todos os caminhos à baliza de Fofana e garantiram o seu terceiro título continental, depois de 1992 e 2015.

Esta é a quinta final do CAN perdida pela Nigéria depois das derrotas em 1984, 1988, 1990 e 2000.

As Super Águias têm três títulos (1980, 1994 e 2013), os mesmo da Costa do Marfim.

Desta forma caiu o pano sobre o CAN 2023.

A próxima edição será nos Marrocos em 2025.