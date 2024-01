CAN 2023: Cabo Verde e Tunísia realizam último jogo de preparação no dia 10

A seleção cabo-verdiana de futebol já se encontra na Tunísia, onde defronta na quarta-feira, 10, a equipa nacional, em jogo de preparação das duas formações com vista à fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), que decorre de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim.

Os Tubarões Azuis terminaram no sábado um estágio em Troia, Portugal, e chegaram neste domingo em Tunes.

No dia 14, Cabo Verde estreia-se na sua quarta participação num CAN no dia 14, em Abidjan, contra o Gana.

Egito e Moçambique integram também o grupo B.

Por seu lado, a Tunísia estreia-se no dia 16 ante a Namíbia e terá como adversários, no grupo E, o Mali e a África do Sul.

O CAN 2023 começa no dia 13 com o jogo Costa do Marfim-Guiné-Bissau.