CAN 2023: Hélio Varela decide não integrar a seleção cabo-verdiana

O jogador cabo-verdiano Hélio Varela recusou integrar a seleção do seu país que vai participar no Campaonato Africano das Nações (CAN), a decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, para a qual tinha sido chamado.

Numa nota divulgada nas redes sociais, o jogador do Portimonense, de Portugal, disse apenas que foi uma decisão pessoal.



"Foi uma decisão que quem me conhece sabe o quão foi difícil de tomar por saberem do meu amor pelo país e pelo orgulho de vestir a camisola de Cabo Verde, mas ainda assim uma decisão tomada a título individual e avisada atempadamente, só tenho a agradecer pela convocação e pedir a Deus que futuramente sejamos muito felizes juntos. Desejo uma participação abençoada aos meus colegas e equipa técnica e que tragam o troféu para o nosso povo e país”, escreveu o extremo que milita no Portimomense, de Portugal.

O jogador de 21 anos também refutou acusações de que teria abandonado o estágio dos Tubarões Azuis que decorre em Tróia, Portugal.

“É completamente falso que já estava em estágio quando a decisão foi tomada", sublinhou Hélio.

O técnico cabo-verdiano Bubista vê assim um segundo atleta deixar a seleção a dias do início do CAN 2028, depois de Djanini ter sido dispensado por lesão.

Esta é quarta participação de Cabo Verde no CAN que, na Costa do Marfim, vai integrar, na primeira fase, o grupo B, juntamente com o Egito, Gana e Moçambique.