CAN 2023: Cabo Verde defronta Mauritânia e Angola aguarda adversário dos oitavos-de-final

A seleção de Angola abre os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), na Costa do Marfim, no dia 27, ante o terceiro classificado do grupo E ou F, depois de na terça-feira, 23, ter assegurado o primeiro lugar do grupo D, ao vencer o Burkina Faso por 1-0.

O adversário dos Palancas Negras só será conhecido hoje e saírá dos jogos dos grupos E e F.

Apesar das surpresas serem notas dominantes da prova, África do Sul e Namíbia estão entre os potenciais adversários dos angolanos no jogo que se realizará em Bouaké.

Cabo Verde, que terminou primeiro no grupo B, defronta a Mauritânia, no dia 27, em Abidjan.

Os Mourabitounes protagonizaram ontem uma das maiores surpresas da prova ao vencerem a Argélia, por 1-0, e mandaram para casa as Raposas do Deserto.

Também no dia 27, Nigéria e Camarões jogam a passagem aos quartos-de-final.

No dia 28, jogam Guiné-Equatorial e Guiné-Conacri e o Egito defronta o segundo classificado do grupo F, a ser conhecido hoje.

Para fechar a segunda fase, Senegal e Burkina Faso aguardam ainda os seus adversários que vão defrontar no dia 30.

A final do CAN 2023 será no dia 11 de fevereiro no Estádio Alassane Ouatara.