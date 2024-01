CAN 2023: Angola, não mais um "outsider", e Nigéria procuram lugar nas meias-finais

As seleções de Angola e da Nigéria defrontam-se no dia 2 de fevereiro em Abidjan para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023) que decorre na Costa do Marfim.

Ambos técnicos querem ganhar, depois de vitórias seguras nos oitavos-de-final.

Os Palancas Negras e as Super Águias eliminaram respetivamente a Namibia (3-0) e os Camarões (2-0), em partidas em que ambas formações confirmaram o seu bom momento de forma.

A equipa angolana, mesmo com menos um jogador desde os 20 minutos, devido à expulsão de Neblú por jogar a bola com a mão fora da área, impôs-se ante os namibianos com uma forte disciplina tática e um aguçado apetite para o contra-ataque.

Gelson Dala, com dois golos - já tem quatro na prova e foi homem do jogo em duas partidas- e Mabululu, determinaram o marcador ante uma equipa que foi sempre inferior no Estádio da Paz, em Bouaké.

No Estádio Félix Houphouet Boigny, em Abidjan, Ademola Lookman foi o homem da noite ao marcar dois golos e levar a Nigéria aos quartos-de-final.

Técnicos felizes e confiantes

Ao analisar o jogo contra a Namíbia, na conferência de imprensa habitual, o técnico dos Palancas Negras disse que estão felizes com a vitóia e o consequente apuramento, mas que sabia "que o adversário podia complicar, ainda mais quando perdemos o Neblú”.

"Conseguimos alcançar o nosso objetivo que era vencermos o jogo e seguir em frente no CAN”, acrescentou Pedro Gonçalves, quem ainda destacou que a equipa tem "mantido a consistência, e é com esta postura que devemos continuar na próxima eliminatória”.

Sem especular sobre o próximo jogo, nem quem preferia ter como adversário, Gonçalves enfatizou o trabalho da equipa.

A seleção angolana regressa assim aos quartos de final do CAN, onde já esteve em 2008 e 2010.

Por seu lado, o técnico da seleção nigeriana, que disse que o objetivo é ganhar o CAN 2023, desde que assinou o contrato, reconheceu o valor da equipa angolana.

“É uma equipa muito boa. Penso que neste momento todas as seleções podem vencer este torneio", disse José Peseiro, acrescentando que "Angola tem jogado muito bem e se quisermos vencê-los temos de dar o nosso melhor, como hoje".

Refira-se que tanto Peseiro como Fernandes são portugueses, assim como o técnico do Egito, Rui Vitória.

Neste domingo, 28, jogam em Abidjan Guiné-Equatorial, uma das grandes surpresas da prova, e Guiné-Conacri e, em São Pedro, Egito e República Democrática do Congo tentam o passaporte à próxima fase.

Cabo Verde, a outra seleção lusófona na prova, defronta na segunda-feira, 29, a Mauritânia.