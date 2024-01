CAN 2023: Palancas Negras com vitória arrancada a ferros miram segunda fase

A seleção angolana deu um passo importante em direção à segunda fase do Campeonato Africano das Nações (CAN 2023), que decorre na Costa do Marfim, ao vencer a Mauritânia por 3-2 no Estádio da Paz, em Bouaké, neste sábado, 20.



Depois de uma primeira parte tediosa, de fraca qualidade técnica e com os Palancas Negras a falharem muitos golos, a equipa de Pedro Gonçalves voltou diferente e realizouuma segunda parte bem melhor.



A equipa da Mauritânia, com menos posse de bola, ameaçava muito.



Gelson Dala, foi o herói do jogo ao marcar dois golos, um no primeiro tempo, aos 30 minutos num lance de insistência, e outro aos 57 minutos.



Os mauritanianos empataram ainda no final da primeira parte, por Sidi Bouna Amar.



Depois dos Palancas Negras terem chegado aos 3-1, com golo de Gilberto, aos 63 minutos, a Mauritânia não se rendeu e espreitou sempre a baliza de Neblu.



A pouco mais de 20 metros da baliza angolana, Aboubakary Koita enviou uma bomba, tendo Neblu ficado mal na fita



Entretanto, ele redimiu-se depois ao evitar que Amar fizesse o golo de empate.



No final da segunda jornada do grupo D, Angola lidera com os mesmos quatro pontos que o Burkina Faso, que empatou hoje a duas bolas com a Argélia, mas têm mais golos marcados.



No dia 22, os Palancas Negras defrontam os Garanhões, no último jogo da fase de grupos, em Yamoussoukro.



A Argélia, campeã de 2019, tem dois pontos e joga contra a Mauritânia, que tem apenas um.



Até agora, apenas Cabo Verde e Senegal garantiram o primeiro lugar nos respetivos grupos e já estão apurados para a segunda fase.



A prova decorre ate 11 de fevereiro.