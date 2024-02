CAN 2023: Adeptos cabo-verdianos tristes com eliminação manifestam optimismo no futuro

Mostre mais Show less

Adeptos cabo-verdianos chegaram à Costa do Marfim provenientes de países vizinhos, mas também da Holanda, França, Estados Unidos, Brasil e do arquipélago para apoiar a seleção nacional no CAN 2023.

Juntamente com cerca de duas centenas de imigrantes radicados no país e descendentes foram a Yamoussoukro na esperança de ver Cabo Verde classificar-se para as meias-finais.

Apesar da eliminação por penalties no jogo contra a Africa do Sul, no final, os adeptos destacaram a campanha sem qualquer derrota no tempo regulamentar e manifestaram sua confiança no futuro da equipa.