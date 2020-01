Cabo Verdianos celebram Dia da Liberdade e Democracia

Em Cabo Verde assinala-se o 13 de Janeiro feriado nacional, Dia da liberdade e Democracia, que marca a realização das primeiras eleições multipartidárias, em 1991.

Para os cabo-verdianos a instauração do regime democrático trouxe ganhos assinaláveis para o país, mas algumas pessoas ouvidas pela VOA, na cidade da Praia, consideram que são precisos ainda mais mecanismos que permitam acabar com a auto-censura nas diferentes esferas, bem como a necessidade de haver maior civismo e participação activa no desenvolvimento.

Para o jovem Milton Livramento, apesar da vivência democrática nesses últimos 29 anos, ainda se nota grande receio por parte de muitas pessoas em exprimirem o que pensam sobre determinadas matérias, já que receiam ser penalizados sobretudo com a perda do emprego.

Ele diz que esse é um factor que reduz a participação activa do cidadão, daí considerar que se deve criar mecanismos que possam acabar com o receio das pessoas na transmissão das suas ideias e opiniões ".

O jovem professor Eliseu Cardosoanseia por uma sociedade civil mais participativa na esfera socioeconómica, cívica e politica do país.

Filipe Furtado outro cidadão abordado pela VOA diz ter vivido o tempo colonial, vigência do partido único e regime democrático que se regista desde 1991.

Ele considera que Cabo Verde tem registado muitos ganhos, mas entende que se deve melhorar muito no aspecto da boa educação e civismo.

Na opinião do professor na reforma, Victor Lobo, a democracia cabo-verdiana pode sairmais reforçada, caso houver maior dialogo e entendimento entre os partidos políticos e as diferentes organizações da sociedade, "sobretudo quando estão causa os principais dossiers e assuntos para o desenvolvimento do arquipélago".