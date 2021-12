Cabo Verde: Rui Semedo eleito presidente do PAICV, principal partido da oposição

O presidente interino do PAICV, principal partido da oposição em Cabo Verde, Rui Semedo, foi confirmado no cargo neste domingo, 19, por cerca de 40 por cento dos mais de 31 mil militantes do partido que votaram nas eleições directas.

A informação foi avançada à imprensa pelo novo líder dos “tambarinas”, o único candidato à presidência do partido.

Dos votantes, 99 por cento deram o seu voto de confiança ao antigo número da anterior presidente Janira Hopffer Almada que se demitiu depois da derrota nas legislativas de Abril.

Rui Semedo, que agradeceu os votos dos militantes, assumiu pretende reforçar a liderança do PAICV na oposição democrática, com propostas alternativas para o melhor desempenho da governação do país, ao mesmo tempo que promete um maior controlo do Executivo.

“Neste momento, temos este desafio de garantir uma maior transparência, uma racionalização dos recursos neste contexto de crise e que sejam construídas propostas alternativas de governação do país”, disse Semedo, prometendo“afinar” o partido e preparar alternativas para o futuro.

Quanto ao futuro, e questionado se será candidato a primeiro-ministro em 2026, o novo presidente disse apenas estar “disponível para tudo”.

“Para cumprir este mandato, para me submeter à avaliação dos cabo-verdianos, para me submeter à avaliação dos militantes e fazer uma autoavaliação e tomar a melhor decisão, a mais adequada, naquele contexto concreto”, sublinhou Semedo, cujo mandato termina em 2024, altura em que o PAICV terá eleições para a liderança com vista às legislativas de 2026.

O partido da Independência e que governou Cabo Verde entre 1975 e 1991 e entre 2001 e 2016, realiza o seu congresso de 28 a 30 de Janeiro de 2022, no qual serão eleitos os demais órgãos do partido, aprovado o programa do novo presidente, bem como as diversas moções.

De 65 anos de idade, professor de carreira e formado em Ciências Políticas, Rui Semedo foi deputado e líder da bancada parlamentar no PAICV e ministro dos Assuntos Parlamentares e da Defesa Nacional.

Ele torna-se o sexto presidente do partido que liderou a luta pela Independência Nacional, depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima, José Maria Neves e Janira Hopffer Almada.