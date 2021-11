Cabo Verde: Rui Semedo é candidato à liderança do PAICV

O presidente interino do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, vai concorrer à liderança daquela formação política na eleição de Dezembro.

Antigo líder parlamentar, ex-ministro Adjunto do Primeiro-Ministro entre 2011 e 2016, vice-presidente do PAICV e líder interino desde a renúncia de Janira Hopffer Almada, Rui Semedo revelou na sua página do Facebook a sua candidatura com a qual pretende "enfrentar as dificuldades, mobilizando todas as energias e capacidades e contando com o suporte dos militantes, simpatizantes e amigos do PAICV no exercício de tão elevado cargo".

“Ao fazer isso estou, mais uma vez, a disponibilizar-me para servir o partido e dar a minha modesta contribuição para o engrandecimento e o reforço da intervenção do PAICV no xadrez político nacional, onde sempre ocupou posições relevantes e continua a ter um papel de primeira linha para o reforço e a consolidação da nossa prestigiada e muito bem referenciada democracia”, acrescentou Semedo, quem se diz "inspirar nas figuras de Amílcar Cabral, Aristides Pereira e Pedro Pires, só para referenciar os mais antigos e emblemáticos líderes, para continuar esta caminhada que começou como uma simples utopia, transformou-se numa árdua aventura e culminou como certeza de mudar o curso da história desde país ilhéu”.

O agora candidato, depois de referir a José Maria Neves, actual Presidente da República, e Aristides Lima, ambos antigos líderes do PAICV, desafiou os militantes a "todos juntos, preservar este grande património que é o Partido Africano da Independência de Cabo Verde e com ele enfrentar e vencer todos os desafios”.

Rui Semedo é o primeiro a postular-se à liderança do PAICV, cuja eleição acontece a 19 de Dezembro.

O Congresso Nacional que elegerá os demais órgãos realiza-se de 28 a 30 de Janeiro de 2022.