Cabo Verde: Rui Semedo é o único concorrente ao cargo de líder do PAICV 

O deputado e antigo ministro dos assuntos parlamentares e da defesa, Rui Semedo, é o único candidato ao cargo de presidente do PAICV, cuja votação terá lugar a 19 deste mês.

Semedo diz que entra na corrida à liderança do PAICV com a missão de congregar todas as sensibilidades e preparar as bases sólidas para os desafios que se seguirão.

"O mandato do presidente e os demais órgãos é de três anos, depois disso os dirigentes serão avaliados pelos militantes (…) acho que conjugando esses factores todos, no final, avaliarei se estarei em condições de avançar para mais um mandato que culminará com as próximas legislativas”, diz Semedo.

As eleições internas acontecem numa altura em que se fala de vontade para a pacificaçãoda família ‘tambarina’, isso depois de o PAICV ter vivido numa clara divisãoem decorrência dos desencontros, em 2011, na escolha do candidato presidencial.

Mesmo assim, há vozes que questionam a eleição interna com lista única, mas Semedo diz que tal tem a ver com o facto de que "os militantes e dirigentes terão achado que neste momento devemos apostar fortemente num amplo entendimento entre todas as gerações e sensibilidades”.