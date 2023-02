Cabo Verde qualifica-se pela primeira vez para o Mundial de Basquetebol

A selecção de Cabo Verde de basquetebol conseguiu o seu passaporte para o Mundial da modalidade neste domingo, 26, ao vencerá sua congénere da Costa do Marfim (79-64), em Luanda, na última fase de qualificação em África.

Pela primeira vez, os Tubarões Martelo vão participar num Mundial, cuja prova decorre de 25 de Agosto a 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

No Pavilhão Multiusos de Luanda, em Angola, ante os marfinenses, que já se estavam apurados, no último jogo da fase de qualificação, a equipa cabo-verdiana perdeu o primeiro quarto (24-14), mas venceu os três últimos quartos (28-6, 23-21 e 14-14).

Depois de perder ontem ante a anfitriã Angola, em que a arbitragem foi muito criticada pelos cabo-verdianos, os Tubarões Martelo estavam obrigados a vencer hoje para se qualificar.



Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo com 16 pontos, os mesmos que a Angola, numa poule ganha pela Costa do Marfim, com 18 pontos.

Angola venceu os seus três jogos, contra Uganda, Cabo Verde e Nigeria.



Além daquelas três selecçōes, Egipto e Sudão representarão a África na prova.

A selecção cabo-verdiana é comandada pelo técnico angolano Mané Trovoada, que levou a equipa ao terceiro lugar do Campeonato Africano de Basquetebol em 2007.

Entre os principais nomes da equipa cabo-verdiana destacam-se Walter Tavares, do Real Madrid, Ivan Almeida e Betinho Gomes, ambos do Benfica.