Cabo Verde: Jovem ambientalista Herculano Diniz na final do concurso internacional Future For Nature

Os jovens Herculano Diniz, de Cabo Verde; e Richard Turere, do Quénia, representam o continente africano na final dos prémios de conservação da Future For Nature, fundação com sede na Holanda.

Numa lista de 10 finalistas, serão escolhidos, no primeiro semestre de 2021, três vencedores que irão receber 50 mil euros cada. Os concorrentes devem ter idade inferior a 35 anos.

Diniz, que lidera o Projecto Vitó - uma ONG que se dedica à preservação das tartarugas marinhas e da natureza nas ilhas do Fogo, Brava e Santiago, diz que se ganhar vai investir na criação de uma área protegida na ilha Brava.

O projecto Vitó foi criado em 2010 por uma grupo de jovens com o objectivo de proteger as tartarugas marinhas. Depois de conseguir apoiode algumas entidadesnacionais e internacionais, alargou a acção para a protecção da natureza com enfoque no parque natural da ilha do Fogoe depoisnas outras ilhas da região da Sotavento.

"Hoje em dia trabalhamos com plantas endémicas nas duas ilhas vizinhas Fogo e Brava", além de répteis endêmicos e aves marinhas, afirma Diniz.

O projecto aposta também na sensibilização da população sobre a importancia da protecção de espécies, o que leva Diniz a afirmar que “a educação ambiental é uma aposta válida, e o nosso país é hoje a nível mundial o principal ponto dereprodução da espécie carreta carreta, ultrapassando a Flórida''.