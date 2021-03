Cabo Verde e EUA vão fortalecer cooperação na segurança e partilha de informação

Cabo Verde e os Estados Unidos comprometeram-se a continuarem a efectuar operações maríttimas conjuntas para “proteger a integridade territorial e marítima de Cabo Verde e fortalecer os esforços conjuntos para fortalecer a segurança no Atlântico".

Um comunicado conjunto emitido após o terceiro encontro do Diálogo de Parceria realizado hoje afirma que no encontro os dois países “reafirmaram o seu desejo de fortalecer ainda mais a parceria estratégica de defesa e segurança que contribui grandemente para a segurança dos dois países”.

“Ambas as partes comprometeram-se em buscar um Memorando de Entendimento com o objectivo de fortalecer interesses comuns de segurança e defesa baseados em valores democráticos comuns”, diz o comunicado.

O comnicado revela ainda que os dois países querem aumentar a cooperaçao no combate a redes criminosas internacionais “envolvidas no trafico ilegal e no terrorismo na região” e diz que os Estados Unidos prometeram “recursos para ajudar a proteger as fronteiras de Cabo Verde e fortalecer a partilha de informaçãopara melhor assegurar viagens e comércio”.

No encontro foram “identificadas possibilidades de colaboração para fortalecer a cibersegurança e apoiar o crescimento de Cabo Verde como um Centro de Informação e Tecnologia na África Ocidental”

A cooperação no no sector de educação foi outro tema em discussão.

Participaram no encontro virtual o secretário de Estado Assistente Interino para Assuntos Africanos Robert Godec , e o ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de Cabo Verde Rui Figueiredo Soares

No mês passado O secretário de Estado americano Anthony Blinken ao ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa de Cabo Verde Rui Figueiredo Soares que os Estados Unidos queriam fortalecer as relações entre os dois países, incluindo em questões de segurança.​

Foi o primeiro contacto directo entre o novo secretário de Estado e um dos países de língua oficial portugeusa em África

Um porta-voz do Departamento de Estado disse na altura que Blinken afirmou que “os Estados Unidos estão orgulhosos de ser um amigo de Cabo Verde, que é um modelo de governação democrática e de direitos humanos em África”.