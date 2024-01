Cabo Verde: Blinken elogia democracia e destaca cooperação

No encontro com as autoridades Cabo Verdianas, Blinken realçou a cooperação nos domínios da defesa e segurança, tendo tambem enaltecido o excelente trabalho realizado com o financiamento de dois compactos do MCA.



Nas boas vindas, o Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva disse que o seu país é um estado de direito democrático, por isso condenou desde a primeira hora a invasao e guerra na Ucrânia, o ataque do Hamas à Israel e defende dois países dois Estados, Israel e Palestina.



Correia Silva também disse que o seu país condena os golpes de estado, quer que os Estados Unidos continem a ser um grande parceiro do arquipélago, ajudando-o a construir caminhos no desenvolvimento.



O governante cabo verdiano pediu aos Estados Unidos o regresso dos voluntários do Corpo da Paz, que promovem o desenvolvimento em várias partes do mundo.



Depois da reunião com o Chefe do Governo, o Secretário de Estado Norte-americano, Antony Blinken visitou o Porto da Praia, infraestrutura que foi ampliada e remodelada no quadro do financiamento do primeiro compacto do MCA.



Blinken segue para a Costa do Marfim, visitando depois a Nigéria e Angola.